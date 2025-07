Cina | celebra 88mo anniversario resistenza di intera nazione contro aggressione giapponese

Il 7 luglio 2025, Pechino ha rivissuto un momento di grande orgoglio nazionale, celebrando l’88mo anniversario della resistenza contro l’aggressione giapponese. La cerimonia di oggi e la mostra dedicata, “Per la liberazione nazionale e la pace nel mondo”, testimoniano il valore duraturo della lotta del popolo cinese per la libertà e la pace. Un evento che ricorda a tutti l’importanza di preservare la memoria storica e il desiderio di un futuro di armonia.

Questa foto, scattata oggi 7 luglio 2025, mostra una cerimonia per celebrare l’88mo anniversario dell’inizio della resistenza dell’intera nazione contro l’aggressione giapponese a Pechino, capitale della Cina. Il Paese ha tenuto la cerimonia oggi per celebrare l’evento. E’ stata inoltre inaugurata una mostra a tema “Per la liberazione nazionale e la pace nel mondo” per commemorare la vittoria della Guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese e della Guerra mondiale antifascista. Sia la cerimonia che la mostra si sono tenute presso il Museo della Guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese, situato vicino al Ponte Lugou – noto anche come Ponte Marco Polo – dove le truppe giapponesi attaccarono le forze cinesi il 7 luglio 1937, segnando l’inizio della loro invasione su larga scala della Cina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it