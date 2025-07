Squalo arriva sul bagnasciuga e azzanna un ragazzo | I surfisti si sono avventati sull’animale e sono riusciti a salvargli la vita – VIDEO

Un attacco sconcertante scuote le spiagge australiane: uno squalo si abbandona a un azzardo sul bagnasciuga, ferendo un ragazzo. Fortunatamente, i surfisti nelle vicinanze non esitano e si lanciano all’assalto dell’animale, riuscendo a salvargli la vita. Un gesto coraggioso che dimostra come il coraggio e la prontezza possano fare la differenza tra tragedia e salvezza, lasciandoci riflettere sull’importanza della vigilanza in mare.

Sono immagini forti quelle che arrivano dall’Australia. Lo scorso 30 giugno, un ragazzo si trovava sul bagnasciuga a Cabarita Beach, nel Nuovo Galles del Sud, quando è stato attaccato da uno squalo. L’animale ha colpito un braccio, la mano e parte della gamba. L’intervento dei surfisti, che si trovavano nelle vicinanze, ha fatto la differenza. Gli uomini si sono avvicinati allo squalo e lo hanno spinto ad andare via. L’animale è stato anche colpito più volte da uno dei surfisti mentre gli altri trasportavano il ragazzo a riva per i soccorsi. Determinante anche la presenza di un medico tra i bagnanti, che ha soccorso il ragazzo prima dell’intento decisivo del soccorritori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Squalo arriva sul bagnasciuga e azzanna un ragazzo: “I surfisti si sono avventati sull’animale e sono riusciti a salvargli la vita” – VIDEO

