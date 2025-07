Cornetto Battiti Live 2025 | scaletta e cantanti della prima puntata

Preparati a vivere emozioni indimenticabili: il Cornetto Battiti Live 2025 arriva in prima serata su Canale 5, portando sul piccolo schermo le più grandi star della musica italiana. La prima puntata, in onda lunedì 7 luglio alle 21.35, inaugura questa entusiasmante edizione con una scaletta ricca di performance da non perdere. Scopriamo insieme i cantanti e le sorprese che ci aspettano per questa stagione all’insegna del ritmo e dello spettacolo!

Il Cornetto Battiti Live 2025 sbarca in prima serata su Mediaset. Canale 5 trasmetterà infatti tutte le cinque serate, seppur in differita, dell’evento musicale di Radio Norba che si è tenuto a Molfetta, in provincia di Bari, dal 18 al 22 giugno. Si parte lunedì 7 luglio alle ore 21.35 con la prima puntata per proseguire ogni settimana, sempre di lunedì alla stessa ora. Alla conduzione della 23esima edizione ci saranno, per il secondo anno consecutivo, Ilary Blasi e Alvin, affiancati dalla new entry Nicolò De Devitiis. Ecco i cantanti che saliranno sul palco e la scaletta con ordine di uscita e brani. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cornetto Battiti Live 2025: scaletta e cantanti della prima puntata

In questa notizia si parla di: prima - cornetto - battiti - puntata

Mario Adinolfi parla del ricovero: “Il caldo micidiale e la prima colazione con cornetto e cappuccino, prima ho sentito fastidio poi dolori atroci. Ora? Riposo” - Dopo aver affrontato il caldo torrido e un viaggio estenuante, Mario Adinolfi si è ritrovato sotto cure mediche a causa di un malore improvviso.

Musica, mare e Ilary Blasi: inizia stasera Cornetto Battiti Live 2025. Chi canta e dove vedere la prima puntata Vai su X

Il cuore della musica batte forte ogni lunedì in prima serata su Canale5. Siete pronti per la prima puntata di Cornetto Battiti Live? @ilaryblasi @bravoalvin @divanoletto @qui_mediaset #battitilive #nelcuoredellamusica Vai su Facebook

Battiti Live 2025, i cantanti nella scaletta della prima puntata e orario di inizio su Canale 5; Chi canta a Cornetto Battiti Live, stasera in tv la prima puntata su Canale 5. Da Fedez ad Annalisa: tutti gli artisti; Cantanti Battiti Live 2025, prima puntata: chi si esibirà, tanti talenti da Amici (c'è anche Daniele Doria) - VIDEO.

Battiti Live 2025, scaletta della puntata di lunedì 7 luglio: da Annalisa a Tananai e Achille Lauro, tutti gli ospiti - Dopo il grande successo delle ultime edizioni, il festival «Cornetto Battiti Live» torna dal 7 luglio in prima serata su Canale 5. Riporta msn.com

Battiti Live 2025, i cantanti nella scaletta della prima puntata e orario di inizio su Canale 5 - La scaletta della prima puntata di Cornetto Battiti Live in onda lunedì 7 luglio, dalle 21. Secondo fanpage.it