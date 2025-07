Chiama un alunno ‘cretino' preside lo censura Cassazione dà ragione alla scuola | Ruolo violato

In un caso che ha fatto discutere, un insegnante di Sassuolo ha definito un alunno "cretino", e la scuola ha risposto con una censura scritta. La Cassazione, dopo il ricorso, ha confermato la corretta proporzionalità della sanzione, sottolineando l'importanza del rispetto del ruolo educativo. Questa vicenda solleva interrogativi sulla linea sottile tra libertà di espressione e rispetto nelle relazioni scolastiche, lasciando aperto il dibattito su come tutelare entrambe le parti. Continua a leggere...

