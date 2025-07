Wall Street apre in calo Dj -0,14% Nasdaq -0,44%

Le Borse di Wall Street aprono in un clima di incertezza, con i principali indici in calo: il Dow Jones perde lo 0,14%, il Nasdaq lo 0,44% e lo S&P 500 lo 0,28%. La cautela degli investitori si fa sentire tra segnali di volatilità e nervosismo sui mercati globali. Resta da capire quali saranno le prossime mosse per una giornata che si preannuncia all’insegna della prudenza.

Wall Street apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,14% a 44.763,63 punti, il Nasdaq cede lo 0,44% a 20.511,75 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,28% a 6.260,07 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wall Street apre in calo, Dj -0,14%, Nasdaq -0,44%

