Salute l’esperto | L’idratazione fa bene a bilancio ormonale energia umore e vitalità

L’acqua, fonte essenziale di vita, si rivela anche un alleato fondamentale per il benessere ormonale e mentale. Mantenere un’idratazione adeguata, almeno 1,5 litri al giorno, può migliorare energia, umore e resistenza allo stress, potenziando la nostra vitalità quotidiana. Scopriamo insieme come un semplice gesto possa fare la differenza nel nostro equilibrio interno e nella qualità della vita.

(Adnkronos) – Oltre ad essere fonte di vita, l'acqua è un potente regolatore dell'equilibrio ormonale. Secondo vari studi, una corretta idratazione – almeno 1,5 litri di acqua al giorno – è essenziale per garantire la funzionalità ottimale del sistema endocrino, influenzando positivamente livelli di energia, umore, resilienza allo stress e performance cognitiva.

