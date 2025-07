Ederson Juventus è sfida serratissima con l’Inter per la Vecchia Signora! Bisogna vincere la resistenza dell’Atalanta che ha questa idea sul centrocampista Cosa risulta allo stato attuale delle cose

La Juventus si prepara a un’epica sfida contro l’Inter, con Ederson come protagonista. Il centrocampista brasiliano dell’Atalanta ha attirato le attenzioni di molte big, ma i bergamaschi non vogliono cederlo facilmente, blindandolo con una valutazione di circa 60 milioni. La Vecchia Signora, deciso a rinforzare il cuore del suo centrocampo, deve ora superare la resistenza dell’Atalanta e convincere i nerazzurri a lasciar partire il talento brasiliano, rendendo questa trattativa una delle più calde dell’estate.

Ederson Juventus: i bianconeri sfidano l’Inter per il brasiliano, ma l’Atalanta la pensa diversamente.. La Juventus continua a seguire con interesse Ederson, il centrocampista brasiliano dell’Atalanta, che ha avuto un ruolo fondamentale nell’ottima ultima stagione della squadra bergamasca. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ Atalanta ha deciso di blindare il giocatore, facendo capire che una cifra di 60 milioni di euro non sarebbe sufficiente per aprire una trattativa. Il club bergamasco ha chiarito che Ederson non è in vendita: si tratta di un messaggio che rende difficile qualsiasi azione per i sodalizi interessati, tra cui la Juventus, portare a termine un’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ederson Juventus, è sfida serratissima con l’Inter per la Vecchia Signora! Bisogna vincere la resistenza dell’Atalanta che ha questa idea sul centrocampista. Cosa risulta allo stato attuale delle cose

In questa notizia si parla di: atalanta - juventus - ederson - inter

