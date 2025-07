Isola Mario Adinolfi dopo il malore svela | Tutti noi abbiamo dei problemi

Mario Adinolfi, colpito da un malore dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, ha condiviso sui social il suo spavento e i momenti di paura vissuti. Un episodio che ci ricorda come anche i personaggi pubblici possano affrontare difficoltà e problemi di salute. Nelle ultime ore, ha rassicurato i fan attraverso un’intervista a FanPage, dimostrando che, nonostante tutto, la forza e la positività rimangono le sue armi migliori.

Mario Adinolfi è stato male dopo l'Isola dei famosi, nemmeno gli altri naufraghi stanno bene. Mario Adinolfi ieri sui social ha fatto sapere ai suoi fan di non essere stato bene dopo l' Isola dei famosi, infatti ha trascorso la notte in ospedale al suo rientro in Italia. Mostrandosi in ospedale ha rivelato che non ha nulla di grave, però si è spaventato molto per i dolori che ha avuto. Nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista a FanPage dove si è lasciato sfuggire altri dettagli sul malore. Queste le sue parole: "Ora sono a casa mia, sono a letto e sto cercando di recuperare perché ho capito che adesso devo assolutamente staccare la spina.