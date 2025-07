Wimbledon Cobolli batte Cilic con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 7-6 | attesi oggi anche Sonego e Sinner

Nella storia del tennis italiano, un traguardo storico si sta scrivendo a Wimbledon: Flavio Cobolli ha superato Cilic in un emozionante match, mentre oggi Lorenzo Sonego e Jannik Sinner si contendono gli ottavi di finale. Un trio di azzurri in corsa nel prestigioso torneo londinese rappresenta una svolta epocale per il movimento tennistico italiano, confermando il talento e la tenacia delle nostre nuove generazioni. La sfida continua: la passione e l’orgoglio azzurro sono alla prova sul campo centrale di Wimbledon.

Oltre a Flavio Cobolli, sono impegnati oggi agli ottavi di finale di Wimbledon anche Lorenzo Sonego e Jannik sinner. È la prima volta nella storia del tennis italiano che tre azzurri arrivano a disputare il quarto turno a Londra.

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025! Oggi, un appuntamento imperdibile: il giovane talento romano Flavio Cobolli si sfida con l'astro nascente ceco Jakub Mensik nei sedicesimi di finale.

