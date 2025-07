Coldiretti Bergamo | No al fondo unico europeo che penalizza l’agricoltura

Coldiretti Bergamo si schiera con fermezza contro l'idea di accorpare le risorse della Politica Agricola Comune in un unico fondo europeo, un provvedimento che rischia di compromettere la sicurezza alimentare e di danneggiare territori come il nostro, dove l’agricoltura rappresenta una vera linfa vitale. La voce degli agricoltori locali è chiara: proteggere l’identità, il lavoro e il futuro dell’agricoltura bergamasca è una priorità imprescindibile.

Bergamo. "Accorpare le risorse della Politica Agricola Comune in un unico fondo europeo, insieme ad altri capitoli di spesa, è un errore strategico gravissimo. Non solo mette a rischio la sicurezza alimentare dell'Europa, ma colpisce in modo diretto territori come il nostro, dove l'agricoltura è ancora una colonna portante dell'economia, dell'ambiente e della vita delle comunità". A parlare è il presidente di Coldiretti Bergamo, Gabriele Borella, che esprime forte preoccupazione per l'orientamento emerso a Bruxelles sull'impostazione delle risorse comunitarie. "Nella nostra provincia – sottolinea – abbiamo un'agricoltura diversificata, fatta di allevamenti, coltivazioni e prodotti di grande eccellenza.