Steve Bannon e il MacGuffin di Israele

In questa analisi, Bannon si confronta con la strategia di comunicazione e le implicazioni geopolitiche dietro la mossa militare di Trump, paragonandola a un "MacGuffin" cinematografico. Un termine che indica un espediente narrativo apparentemente centrale ma in realtà funzionale solo a far avanzare la trama: una metafora potente per suggerire che l’azione possa essere più simbolica che strategica. L’interpretazione di Bannon apre uno squarcio sulla complessità del gioco politicointernazionale.

In una lunga conversazione con il Financial Times, edizione del weekend, Steve Bannon ha usato un termine cinematografico per spiegare la grande vittoria a suo dire ottenuta da Donald Trump con la decisione di bombardare l’Iran (decisione da lui sulle prime duramente contestata, peraltro): il «MacGuffin», vale a dire quell’espediente narrativo che serve a innescare il meccanismo del racconto ma in realtà non ha nessuna funzione nella trama. In parole povere, uno specchietto per le allodole con cui catturare l’attenzione dello spettatore. Ebbene, secondo Bannon, il MacGuffin di Israele era il programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Steve Bannon e il MacGuffin di Israele

