Esplosione Roma la posizione di tre persone al vaglio dei pm | ipotesi disastro colposo

L'esplosione a Roma in via dei Gordiani scuote la città e mette sotto la lente della procura tre persone, al centro di un'indagine ancora in evoluzione. Mentre si attende l'affidamento delle analisi ai periti per una consulenza cruciale, gli inquirenti stanno valutando attentamente ogni dettaglio, tra ipotesi di disastro colposo, incendio e lesioni. La verità emergereà presto: il caso è destinato a tenere alta l’attenzione pubblica e giudiziaria.

Esplosione Roma: in attesa dell’affidamento ai periti per una maxi consulenza, gli inquirenti della procura della Repubblica di di Roma che stanno indagando sull’esplosione del distributore e deposito di Gpl, in via dei Gordiani, stanno esaminando la posizione di tre persone. Inchiesta per disastro colposo. Per il momento si indaga per l’ipotesi di reato di disastro colposo, incendio, e lesioni, contro ignoti, ma le attenzioni di chi indaga si stanno concentrando sul gestore della stazione di servizio di via dei Gordiani, dove si è verificata l’esplosione, sull’autista del camion cisterna e sull’operaio addetto alla sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Esplosione Roma, la posizione di tre persone al vaglio dei pm: ipotesi disastro colposo

In questa notizia si parla di: esplosione - roma - disastro - colposo

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

Esplosione a #Roma, nei prossimi giorni i primi indagati. I reati ipotizzati nel fascicolo sono disastro colposo e lesioni ma gli inquirenti potrebbero valutare anche reati ambientali Vai su X

Esplosione a Roma, attesi i primi indagati Dopo il grave scoppio in via dei Gordiani, la Procura di Roma si prepara a iscrivere i primi nomi nel registro degli indagati. Le ipotesi: disastro colposo, lesioni e possibili reati ambientali. ? Indagini in corso su un pos Vai su Facebook

Esplosione distributore a via dei Gordiani, la Procura ipotizza i reati di lesioni e disastro colposo; Esplosione del distributore di benzina a Roma, indagine per disastro colposo. L'ipotesi: sistema antincendio non funzionante; Esplosione dell'impianto di gpl a Roma, si indaga per disastro colposo e lesioni. Rientra l'allarme diossina.

Esplosione dell'impianto di gpl a Roma, si indaga per disastro colposo e lesioni. Rientra ... - Arriveranno nei prossimi giorni le prime iscrizioni sul registro degli indagati nell'inchiesta della procura di Roma sulla deflagrazione di via Gordiani nella quale 45 persone sono rimaste ferit ... Si legge su msn.com

Esplosione a Roma, pm valuta maxi-consulenza su sicurezza - I pm di Roma che indagano sulla esplosione di via dei Gordiani stanno valutando di affidare una maxi- Scrive msn.com