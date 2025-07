Incendio all'Infernetto a fuoco via della Cacciuta | fiamme vicino alle case aria irrespirabile

Un grave incendio all’Infernetto, in via della Cacciuta, ha scatenato un'evacuazione di emergenza: fiamme immense e fumo nero avvolgono la zona, mettendo a rischio le case e la salute dei residenti. Le autorità stanno intervenendo con ogni mezzo disponibile, incluso un elicottero. La situazione rimane critica: ecco cosa sta succedendo e come proteggersi. Continua a leggere per aggiornamenti e consigli utili.

Grave incendio all'Infernetto, a via della Cacciuta: una vasta area di sterpaglie vicina alla pineta di Castel Fusano. I Vigili del Fuoco sono al lavoro, si è reso necessario l'intervento dell'elicottero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

