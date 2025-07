Il labirinto di lavanda più grande d’Italia tra storia sacra e profumi ancestrali

Nel cuore della campagna padovana, il labirinto di lavanda più grande d’Italia svela un affascinante intreccio di storia sacra e profumi ancestrali. Tra profili sinuosi e aromi avvolgenti, questa meraviglia naturale riproduce l’antico percorso della Cattedrale di Chartres, creando un ponte tra passato e presente. Un’esperienza sensoriale unica che invita i visitatori a immergersi in un mondo di spiritualità e bellezza senza tempo. L’eredità templare si fa sentire in ogni passo di questo straordinario viaggio.

Nel silenzio della campagna padovana, dove le acque del Bacchiglione disegnano curve sinuose tra argini verdeggianti, si cela un mistero viola che attira viaggiatori da tutta Europa. Non è un semplice campo di lavanda, ma un labirinto sacro che riproduce fedelmente l’antico percorso della Cattedrale di Chartres, trasformando nove ettari di terra veneta in un ponte tra cielo e terra, tra storia medievale e bellezza naturale. L’eredità templare nel paesaggio veneto. La Tenuta Va Oltre di Bovolenta custodisce il più grande labirinto di lavanda d’Italia, un’opera che va oltre la mera spettacolarità agricola per diventare un vero e proprio cammino iniziatico. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com