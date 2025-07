Sei over 50 e vivi con un cane o con un gatto? La tua memoria ne giova | diminuisce il declino cognitivo

Se hai oltre 50 anni e condividi la tua vita con un cane o un gatto, potresti beneficiare di un aiuto prezioso contro il declino cognitivo. Uno studio recente del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Ginevra rivela che la compagnia di questi animali migliorerebbe memoria e linguaggio, offrendo un supporto naturale al benessere mentale. Scopriamo insieme perché i nostri amici a quattro zampe possono fare la differenza nella terza età .

Uno studio del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Ginevra ha analizzato le funzioni cognitive di persone dai 50 ai 99 anni scoprendo che chi vive con un cane o con un gatto ha prestazioni migliori sul funzionamento della memoria e nell'uso del linguaggio in una fase della vita in cui l'essere umano va incontro al declino cognitivo. Nessun effetto, invece, per chi ha deciso di tenere in casa pesci o uccelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cane - gatto - memoria - declino

Dopo una giornata difficile, la presenza di un cane o di un gatto in casa è un invito a prendersi una pausa dal rimuginio, per stare nel qui e ora. Un toccasana, a volte più di una chiacchierata con un amico - Dopo una giornata difficile, la presenza di un cane o di un gatto in casa è un potente antidoto allo stress.

Sei over 50 e vivi con un cane o con un gatto? La tua memoria ne giova: diminuisce il declino cognitivo; La compagnia di cani e gatti ferma il declino cognitivo negli over 50. Lo studio svizzero; “Vivere con un cane o un gatto in casa rallenta l’invecchiamento del cervello umano”.

Sei over 50 e vivi con un cane o con un gatto? La tua memoria ne giova: diminuisce il declino cognitivo - Uno studio del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Ginevra ha analizzato le funzioni cognitive di persone dai 50 ai 99 anni scoprendo che chi ... Come scrive fanpage.it

La compagnia di cani e gatti ferma il declino cognitivo negli over 50. Lo studio svizzero - Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports che individua in particolare in queste ... Scrive msn.com