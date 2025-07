Esplosione Roma il Municipio | Scuola inagibile chiediamo solidarietà al quartiere

Una recente esplosione a Roma ha reso inagibile la scuola Balzani, lasciando genitori e studenti in attesa di soluzioni efficaci. La situazione richiede solidarietà e pazienza da parte del quartiere mentre si lavora al ricollocamento delle classi per l’anno scolastico 2024/2025. La collaborazione tra istituzioni e comunità sarà fondamentale per superare questa emergenza. Insieme, possiamo fare la differenza e garantire un futuro sicuro ai nostri bambini.

(LaPresse) La scuola Balzani a Roma ad oggi è dichiarata inagibile e il problema non si risolverĂ entro settembre. Per il nuovo anno stiamo gĂ predisponendo il ricollocamento dei bambini nelle scuole del quartiere. Ci vorrĂ tempo, chiediamo pazienza”. Cecilia Fannunza, assessora alla Scuola per il V Municipi o anche oggi si è recata presso la scuola primaria Romolo Balzani e l’istituto comprensivo Simonetta Salacone adiacenti al luogo dove venerdì mattina è scoppiato un deposito di Gpl. Insieme a lei anche una squadra dei Vigili dei fuoco e i componenti della Commissione stabili pericolanti del Simu: “ Oggi c’è stato il sopralluogo dei Vigili del fuoco e della Commissione stabili pericolanti del Simu per valutare una prima stima dei danni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Esplosione Roma, il Municipio: “Scuola inagibile, chiediamo solidarietĂ al quartiere”

