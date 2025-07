Mia sorella è stata trovata morta poi abbiamo controllato la sua cronologia | la storia di Aimee

Il tragico caso di Aimee Walton, trovata senza vita in un hotel del Berkshire, ha sconvolto tutti. Inizialmente considerato un suicidio, le indagini hanno rivelato un inquietante retroscena: l'influenzamento via forum online, che avrebbe spinto la giovane alla tragica scelta. Una storia che evidenzia quanto il mondo digitale possa avere effetti devastanti sulla mente fragile. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda e riflettere sui rischi nascosti dietro uno schermo.

A ottobre 2022 il corpo senza vita della ventunenne Aimee Walton è stato trovato in un hotel in Inghilterra nel Berkshire, Regno Unito. Tutto faceva pensare a un caso di suicidio, ma le indagine hanno portato a galla un'altra verità: Amiee sarebbe stata istigata a uccidersi da un forum online. 🔗 Leggi su Fanpage.it

