Telefono Amico Italia | in crescita le richieste di aiuto oltre 300 al giorno nel 2024

Nel 2024, Telefono Amico Italia ha registrato un crescente bisogno di ascolto e supporto, con oltre 110 mila richieste e più di 300 chiamate giornaliere. La dedizione dei volontari ha fornito oltre 22.200 ore di ascolto, segnando un aumento rispetto all’anno precedente. Questi numeri evidenziano quanto il nostro paese abbia bisogno di vicinanza e ascolto, dimostrando che ogni chiamata rappresenta una speranza di aiuto e solidarietà.

Sono state quasi 110mila le richieste d'aiuto ricevute nel 2024 da Telefono Amico Italia, in media oltre 300 al giorno. Il numero unico nazionale dell'organizzazione di volontariato, con 95mila chiamate ricevute, ha offerto oltre 22.200 ore di ascolto, pari a 929 giorni. In crescita rispetto all'anno precedente, in cui le ore di ascolto erano state circa 21.600 (903 giorni). Questo nonostante le chiamate siano diminuite rispetto all'anno precedente, del 6%. «Abbiamo ricevuto un po' meno chiamate, ma i nostri volontari sono stati al telefono più ore – spiega la presidente di Telefono Amico Italia, Cristina Rigon – questo succede perché le chiamate durano sempre di più: siamo arrivati a una media di 21 minuti.

