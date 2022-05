Sto per sposarmi eppure non riesco a dimenticare il mio ex (Di domenica 29 maggio 2022) Non riesco a dimenticare L., il mio ex. Siamo stati insieme solo poco più di un anno, quando eravamo 25enni. Oggi di anni ne ho quasi 30 e sto per sposarmi. La data delle nozze è fissata per la prossima estate… Io amo il mio fidanzato, sono certa che sia l’uomo giusto per me, quello con cui costruire un futuro e una famiglia. eppure con L. è stato tutto così incredibile che non riesco a togliermelo dalla testa e lo sogno spessissimo. Oggi lui vive dall’altra parte del mondo, impegnatissimo col suo lavoro, immerso in un’altra vita, con una compagna. Ma se lo rincontrassi, sono certa che cadrei nel suo letto come niente. E sarei pronta a mandare tutto a monte senza avere dall’altra parte nessuna certezza. Sono pazza? Sono stupida? Un anno di relazione non è poco, soprattutto quando tutti i momenti che ... Leggi su dilei (Di domenica 29 maggio 2022) NonL., il mio ex. Siamo stati insieme solo poco più di un anno, quando eravamo 25enni. Oggi di anni ne ho quasi 30 e sto per. La data delle nozze è fissata per la prossima estate… Io amo il mio fidanzato, sono certa che sia l’uomo giusto per me, quello con cui costruire un futuro e una famiglia.con L. è stato tutto così incredibile che nona togliermelo dalla testa e lo sogno spessissimo. Oggi lui vive dall’altra parte del mondo, impegnatissimo col suo lavoro, immerso in un’altra vita, con una compagna. Ma se lo rincontrassi, sono certa che cadrei nel suo letto come niente. E sarei pronta a mandare tutto a monte senza avere dall’altra parte nessuna certezza. Sono pazza? Sono stupida? Un anno di relazione non è poco, soprattutto quando tutti i momenti che ...

Advertising

pfmajorino : Non riesco a capire una cosa. Com'è che in sto paese per qualche settimana non si è fatto altro che parlare di… - GuidoDeMartini : ?? È FINITA, GAME OVER ?? ???? CEO di Moderna a Davos 2022: “Sto per buttare 30 milioni di dosi nella spazzatura perché… - alex_orlowski : Stamattina ho pubblicato un piccolo preview della indagine di data journalism sul fenomeno Zzz ??. Pro-russi su Twit… - Ele_125 : RT @chiedimicomesto: lui ci ha creato aspettative altissime per sto tour ma sono sicura che non rimarremo delusi affatto ?????? - holdfastboy : Ieri dopo una giornata passata fuori a vedere partite di calcio dilettantistico sono rientrato a casa alle 22, senz… -