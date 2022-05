“Finalmente sposi”. Fiori d’arancio per l’ex gieffina: location da sogno e invitati vip (Di domenica 29 maggio 2022) Fiori d’arancio per l’ex gieffina. Finalmente dopo tanta attesa i fan possono scorrere le foto del lieto evento. Una sposa baciata dalla pioggia nel giorno più importante, quello del matrimonio. Ma non per questo la cerimonia si è fermata e insieme agli invitati, gli sposi hanno così coronato il sogno di una vita. Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino Finalmente sposi e nozze da favola. A fare da cornice ai festeggiamento la splendida location offerta dal Castello di Bracciano. E tra gli invitati solo un minima parte di ex concorrenti del Grande Fratello Vip, quelli con cui Carlotta, come ha anticipato nel corso di un’intervista, ha stretto un forte legame. A festeggiare le ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 29 maggio 2022)perdopo tanta attesa i fan possono scorrere le foto del lieto evento. Una sposa baciata dalla pioggia nel giorno più importante, quello del matrimonio. Ma non per questo la cerimonia si è fermata e insieme agli, glihanno così coronato ildi una vita. Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentinoe nozze da favola. A fare da cornice ai festeggiamento la splendidaofferta dal Castello di Bracciano. E tra glisolo un minima parte di ex concorrenti del Grande Fratello Vip, quelli con cui Carlotta, come ha anticipato nel corso di un’intervista, ha stretto un forte legame. A festeggiare le ...

Advertising

antonella41188 : Oggi questa bellissima coppia si sposa, finalmente ??, ho sempre creduto in loro dal promo giorno. Siete l'amore ver… - sansalvonet : Oggi finalmente Sposi Laura Di Matteo e Marco De Innocentis; Vi auguriamo una vita piena di amore e... - infoitcultura : “Brave and beautiful”, le anticipazioni: finalmente sposi, ma sempre in pericolo… - Gunsandrosss : RT @ch0lansia: immagina avere un sacco di soldi così tanti da non riuscire nemmeno a contarli ti sposi puoi finalmente comprare l'abito da… - frafrabellafra : RT @ch0lansia: immagina avere un sacco di soldi così tanti da non riuscire nemmeno a contarli ti sposi puoi finalmente comprare l'abito da… -