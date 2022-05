Salvini frena ancora sul viaggio a Mosca, la rassicurazione a Draghi: «Vado se serve, ma non a nome del governo: non ci sono ancora certezze» (Di sabato 28 maggio 2022) Il leader della Lega Matteo Salvini torna a frenare le indiscrezioni sul suo possibile viaggio a Mosca in missione di pace per parlare con Vladimir Putin di un cessate il fuoco. Dopo l’intervista alla Stampa in cui confermava di lavorare da settimane per creare canali diplomatici, anche con autorità ucraine, Salvini ha chiarito ancora questa mattina 28 maggio a Sabato Anch’io su Radio1 che la missione russa sarebbe ancora sulla carta: «Per alcuni sarei già partito ieri. sono in Italia. Non ho certezze che ci andrò, ci stiamo lavorando. E si va se serve, certezze non ce ne sono. La richiesta di aprire i porti viene da più parti: bisogna insistere. Ci ... Leggi su open.online (Di sabato 28 maggio 2022) Il leader della Lega Matteotorna are le indiscrezioni sul suo possibilein missione di pace per parlare con Vladimir Putin di un cessate il fuoco. Dopo l’intervista alla Stampa in cui confermava di lavorare da settimane per creare canali diplomatici, anche con autorità ucraine,ha chiaritoquesta mattina 28 maggio a Sabato Anch’io su Radio1 che la missione russa sarebbesulla carta: «Per alcuni sarei già partito ieri.in Italia. Non hoche ci andrò, ci stiamo lavorando. E si va senon ce ne. La richiesta di aprire i porti viene da più parti: bisogna insistere. Ci ...

