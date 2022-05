Moto3, GP Italia 2022: Dennis Foggia ancora in testa! Holgado secondo e Migno terzo nella combinata dopo le FP3 (Di sabato 28 maggio 2022) È cominciato il sabato del Gran Premio d’Italia 2022 per la Moto3, con la terza sessione di prove libere che ha stabilito la classifica definitiva della combinata e la conseguente divisione tra i quattordici piloti che accedono direttamente al Q2 e chi, invece, dovrà passare per il Q1. In testa alla classifica al termine della sessione c’è Dennis Foggia, con il miglior giro fatto registrare nel time attack a pochi minuti dalla fine delle FP3 e chiuso in 1:56.576; alle sue spalle per completare la top 5, nell’ordine, Daniel Holgado, Andrea Migno, Sergio Garcia e Diogo Moreira. Sesto tempo per Izan Guevara, settimo Riccardo Rossi, cui seguono in ottava posizione Jaume Masia, in nona John McPhee e in decima Tatsuki Suzuki. Gli ultimi quattro posti utili ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) È cominciato il sabato del Gran Premio d’per la, con la terza sessione di prove libere che ha stabilito la classifica definitiva dellae la conseguente divisione tra i quattordici piloti che accedono direttamente al Q2 e chi, invece, dovrà passare per il Q1. In testa alla classifica al termine della sessione c’è, con il miglior giro fatto registrare nel time attack a pochi minuti dalla fine delle FP3 e chiuso in 1:56.576; alle sue spalle per completare la top 5, nell’ordine, Daniel, Andrea, Sergio Garcia e Diogo Moreira. Sesto tempo per Izan Guevara, settimo Riccardo Rossi, cui seguono in ottava posizione Jaume Masia, in nona John McPhee e in decima Tatsuki Suzuki. Gli ultimi quattro posti utili ...

