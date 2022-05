LIVE – Inter-Cagliari 3-3 | semifinale Primavera 2021 2022 DIRETTA

(Di sabato 28 maggio 2022) Ladi, match valevole per ladei playoff del campionato. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. Calcio d’inizio alle ore 17:00 di sabato 28 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA3-3 (14? e 45? Desogus, 42? (rig) Luvumbo, 77? e 89? Abiuso, 90? Sangalli) 90’+5 Che emozioni al Ricci! Da 0-3 a 3-3, si va ai ...

tabellamercatob : Semifinale #Playoff #Scudetto #Primavera1TIMVision Finale #InterCagliari 3-3 Tabellino e cronaca… - FcInterNewsit : LIVE PRIMAVERA - Inter-Cagliari 2-3, ancora Abiuso! Ora 5' di recupero per le speranze nerazzurre - CalcioOggi : Primavera 1 [Live] – L’Inter accorcia le distanze dal Cagliari - NumeriCalcio - FcInterNewsit : LIVE PRIMAVERA - Inter-Cagliari 1-3, Abiuso riaccende le speranze al 77' - CalcioOggi : Primavera 1 [Live] – L’Inter prova a rimontare 3 reti al Cagliari - NumeriCalcio -

... Bonucci e compagni non sono mai stati in lotta per lo scudetto e hanno perso due finali, in Coppa Italia e in Supercoppa, contro l'. Nessun titolo in bacheca, insomma.Sì, perché come confermano ormai da più parti sarà Londra la prossima destinazione di Ivan Perisic , in scadenza di contratto con l'. L'esterno croato, che a febbraio compirà 34 anni, era finito ...95' - Finiscono qui i tempi regolamentari, si va ai supplementari! 93' - PAREGGIO INCREDIBILE DELL'INTER, GOL DI SANGALLI! Tutti a saltare in area, quello che prende il tempo a ...90' - ANCORA ABIUSO, L'INTER FA IL 2-3! Iliev pennella in area per Abiuso che prende l'ascensore in area e inchioda il pallone alle spalle di D'Aniello. 89' - ...