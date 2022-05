Covid: 130 nuovi casi e nessun decesso in Alto Adige (Di sabato 28 maggio 2022) L'ultimo bollettino Covid dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige indica 130 nuovi casi (13 accertati tramite pcr e 117 tramite test antigenici) e nessun decesso. La situazione negli ospedali è ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) L'ultimo bollettinodell'Azienda sanitaria dell'indica 130(13 accertati tramite pcr e 117 tramite test antigenici) e. La situazione negli ospedali è ...

Advertising

alto_adige : Covid, in Alto Adige 130 nuovi contagi e nessun decesso. Stabili i ricoveri (35, due in terapia intensiva) - napam_51 : RT @napam_51: FERMO RESTANDO CHE SONO UN CREDENTE E NON AUGURO MALE AD ALCUNO ...PUR TUTTAVIA VOGLIO RIPETERE UNA DOMANDA GIÀ FATTA A SUO… - napam_51 : RT @napam_51: OLTRE 130.000 MORTI PER COVID-19...NESSUNO TRA LE TRE CASTE DEL REGIME...NESSUNA INDAGINE VERA...NESSUN COLPEVOLE...E TUTTI R… - Massimi40945796 : RT @EmMicucci: #Covid #Lazio Tornano a salire le persone attualmente positive dopo una settimana di costante diminuzione: sono 132.207. Ier… - EmMicucci : #Covid #Lazio Tornano a salire le persone attualmente positive dopo una settimana di costante diminuzione: sono 132… -