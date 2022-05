Code e caos a ingressi, ritardata la finale di champions (Di sabato 28 maggio 2022) AGI - La finale di champions League ha avuto un prologo di caos e tensione all'esterno dello Stade de France che ha fatto slittare di 36 minuti l'inizio della sfida tra Liverpool e Real Madrid. I problemi hanno riguardato l'afflusso dei tifosi e la lentezza delle operazioni di prefiltraggio, coincentrate in due sole aree, ma in generale tutta l'organizzazione francese è apparsa carente per quella che doveva essere una sorta di primo test in vista delle Olimpiadi di Parigi dell'estate 2024. Per quanto riguarda l'arrivo allo stadio, ha pesato lo sciopero della linea B della Rer, una delle due che portano allo stadio, con un terzo dei treni è stato cancellato. Il traffico era talmente caotico che persino il pullman del Liverpool è rimasto imbottigliato. La lentezza dei controlli agli ingressi unita al fatto che molti ... Leggi su agi (Di sabato 28 maggio 2022) AGI - LadiLeague ha avuto un prologo die tensione all'esterno dello Stade de France che ha fatto slittare di 36 minuti l'inizio della sfida tra Liverpool e Real Madrid. I problemi hanno riguardato l'afflusso dei tifosi e la lentezza delle operazioni di prefiltraggio, coincentrate in due sole aree, ma in generale tutta l'organizzazione francese è apparsa carente per quella che doveva essere una sorta di primo test in vista delle Olimpiadi di Parigi dell'estate 2024. Per quanto riguarda l'arrivo allo stadio, ha pesato lo sciopero della linea B della Rer, una delle due che portano allo stadio, con un terzo dei treni è stato cancellato. Il traffico era talmente caotico che persino il pullman del Liverpool è rimasto imbottigliato. La lentezza dei controlli agliunita al fatto che molti ...

Advertising

palermo24h : Caos bus navetta per San Giorgio bloccati per per i fuochi d’artificio, proteste per code… - ragusaoggi : Caos bus navetta per San Giorgio: bloccati per per i fuochi d’artificio, proteste per code lunghissime e al freddo - LaCuochina : @Brunhildeswelt Mah, qua ci sono code fino all'esterno e l'aeroporto ha dichiarato che non tutti i passeggeri riusc… - infoitsport : Champions League, finale in ritardo: code e caos allo Stade de France nel settore del Liverpool - infoitinterno : Si schianta con la moto contro un camion e muore sul colpo. Alemagna chiusa, code e caos viabilità -