Auto nel Po e vetture a fuoco: le registrazioni di Fast & Furious 10 arrivano a Torino (Di sabato 28 maggio 2022) Continuano le riprese di Fast & Furious 10 con le riprese che si spostano a Torino. Qui, tra l'incredulità dei passanti, si possono vedere alcune anteprime del film. Come mostrato da alcuni video diffusi su Facebook, prima si vede un'Auto volare nel Po, poi una palla di metallo scoppiare, prendere fuoco e travolgere una vettura dei carabinieri. Insomma, le prove, così come la pellicola, sono ricche di sorprese. Qui i filmati delle scene girate per le strade di Torino: Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Continuano le riprese di10 con le riprese che si spostano a. Qui, tra l'incredulità dei passanti, si possono vedere alcune anteprime del film. Come mostrato da alcuni video diffusi su Facebook, prima si vede un'volare nel Po, poi una palla di metallo scoppiare, prenderee travolgere una vettura dei carabinieri. Insomma, le prove, così come la pellicola, sono ricche di sorprese. Qui i filmati delle scene girate per le strade di

Advertising

beppe_peppe7 : @Fede94129901 Sai Fede a volte penso ma chi me lo fa fare ! Lavoro da quando avevo 20 anni assunto da Fiat Auto dop… - Gazzettino : Muore a 38 anni soffocato con il gas nell'auto della polizia: era stato rinchiuso nel bagagliaio - Iaterizio98 : @Enk_rev2 No bro, non capisci bro. Ha poca autonomia e ci vogliono ore per ricaricarla, può prendere fuoco spontane… - CorriereCitta : Tragedia nel pomeriggio, violento scontro frontale tra auto: gravissimo un bambino di 3 anni - ma3k03k : @mirkonicolino Nel frattempo inaugura saloni di vendite auto. Non si sa mai -