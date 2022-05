Torino, Zaza può andare via: ecco chi lo vuole (Di venerdì 27 maggio 2022) Tra i giocatori che il Torino ha messo sul mercato e che il dt Davide Vagnati spera di cedere in questa sessione di mercato c'è anche... Leggi su calciomercato (Di venerdì 27 maggio 2022) Tra i giocatori che ilha messo sul mercato e che il dt Davide Vagnati spera di cedere in questa sessione di mercato c'è anche...

Advertising

GhostRi00817922 : Basta che vada, ovunque, ma che se ne vada. - temafootball24 : #Torino: secondo @LaStampa oggi la decisione del ??. Difficile operazione #Dobvyk (per il cartellino, il giocatore h… - Abcd55926807 : DAVIDE NICOLA ?PROMOSI CROTONE SERIE A PERTAMA KALI SEJARAH CROTONE ?Gue gak nonton UDINESE & SEVERAL CLUBS WHO D… - beba_rp : Ieri #zaza ha postato una foto con una ragazza che non è la #biasi. Sapevo che non sarebbero mai tornati insieme,… - TFrulletti : Situazione del Torino a fine stagione Più bremer che va via Zaza anche -