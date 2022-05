Rettifica per AMD Ryzen 7000: consumerà fino a 230W (Di venerdì 27 maggio 2022) Dietro front di AMD, che cambia le sue dichiarazioni. Rettifica per AMD Ryzen 7000, che consumerà fino a 230W Ebbene si, abbiamo avuto la Rettifica per AMD Ryzen 7000. Il prodotto raggiungerà come potenza massima i 230W. L’azienda (clicca qui per maggiori informazioni), dopo aver assicurato costantemente alla stampa e ai fan che i 170W esibiti al Computex 2022 erano la potenza massima del socket, ha ritrattato le proprie dichiarazioni. Hanno infatti confermato, dopo ulteriori verifiche, che i 230W sono di fatto, la specifica TDP massima per la CPU Ryzen. La maggiore potenza massima per il socket di 230 W è quasi pari a quella del Core i9-12900K per il socket LGA1200 di Intel, che ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 27 maggio 2022) Dietro front di AMD, che cambia le sue dichiarazioni.per AMD, cheEbbene si, abbiamo avuto laper AMD. Il prodotto raggiungerà come potenza massima i. L’azienda (clicca qui per maggiori informazioni), dopo aver assicurato costantemente alla stampa e ai fan che i 170W esibiti al Computex 2022 erano la potenza massima del socket, ha ritrattato le proprie dichiarazioni. Hanno infatti confermato, dopo ulteriori verifiche, che isono di fatto, la specifica TDP massima per la CPU. La maggiore potenza massima per il socket di 230 W è quasi pari a quella del Core i9-12900K per il socket LGA1200 di Intel, che ...

