L’ex colf contro Gianluca Vacchi: “Costretta a ballare i suoi TikTok e multe se non trovava le punture di testosterone” (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag – Forse è fin troppo facile prendersela con Gianluca Vacchi. L’imprenditore bolognese, almeno sulla carta, si è trasformato in un influencer a tempo pieno, spesso al limite del ridicolo. Vacchi è tornato, però, a far parlare di sé, finendo questa volta al centro delle polemiche per delle accuse piuttosto pesanti di una sua ex colf. Le accuse contro Vacchi Stando a quanto riportato da Repubblica, tutto avrebbe origine da un’accusa di sfruttamento e stress sul post del lavoro. La colf – una quarantaquattrenne originaria delle Filippine – ha portato in tribunale Vacchi con una richiesta di riconoscimento di 70.000 euro fra straordinari e Tfr non pagati. Insieme a lei altri due domestici avrebbero denunciato Vacchi con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag – Forse è fin troppo facile prendersela con. L’imprenditore bolognese, almeno sulla carta, si è trasformato in un influencer a tempo pieno, spesso al limite del ridicolo.è tornato, però, a far parlare di sé, finendo questa volta al centro delle polemiche per delle accuse piuttosto pesanti di una sua ex. Le accuseStando a quanto riportato da Repubblica, tutto avrebbe origine da un’accusa di sfruttamento e stress sul post del lavoro. La– una quarantaquattrenne originaria delle Filippine – ha portato in tribunalecon una richiesta di riconoscimento di 70.000 euro fra straordinari e Tfr non pagati. Insieme a lei altri due domestici avrebbero denunciatocon ...

Advertising

Corriere : Gianluca Vacchi, l’ex colf gli fa causa: «Insulti se sbagliavo i balletti su Tik Tok e turni di lavoro massacranti» - repubblica : L'ex colf fa causa alla star dei social Gianluca Vacchi: 'Vessazioni, multe, costretta a ballare a tempo per i suoi… - annoupanoux : RT @EugenioCardi: Preferisco non commentare... ?? L’ex colf di Vacchi gli fa causa: «Turni di lavoro massacranti, insulti se sbagliavo i ba… - redazionerumors : Gianluca Vacchi denunciato da un’ex colf per sfruttamento: i dettagli Leggi l'articolo completo su… - BandyCrash : RT @NicolaMelloni: Il padronato italiano è sempre lo stesso. Può occuparsi di moda come Elisabetta Franchi o fare balletti su TikTok come G… -