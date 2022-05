Giro d’Italia | a Castelmonte vince Koen Bouwman

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 27 maggio 2022) L’olandese(Jumbo Visma)la 19a tappa del2022, la Marano Lagunare-Santuario didi 177 km, imponendosi in una volata ristretta dopo una lunga fuga a 5. A più di cinque minuti il gruppo con Richard Carapaz che conserva la maglia rosa di leader della corsa. (foto@-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.