Concessioni balneari, Altroconsumo: "Consumatori scettici su futuro di tariffe e servizi" (Di venerdì 27 maggio 2022) Con la stagione estiva alle porte, quest'anno più che mai, gli italiani iniziano a pensare e a programmare le proprie vacanze, che in molti passeranno sulle spiagge della Penisola. Nel frattempo, il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) Con la stagione estiva alle porte, quest'anno più che mai, gli italiani iniziano a pensare e a programmare le proprie vacanze, che in molti passeranno sulle spiagge della Penisola. Nel frattempo, il ...

Advertising

La7tv : #piazzapulita «Circa il 50% delle coste è soggetto a concessioni balneari in Italia. Il giro d’affari è di circa 15… - PiazzapulitaLA7 : «L'Europa ci chiede di mettere le concessioni balneari a gara, una procedura più che giusta e legittima» Tito Boeri… - ilpost : Sulle concessioni balneari il governo ha di nuovo rinviato le decisioni - pavan_milena : RT @madliber: Ma come faranno spagnoli o francesi che lasciano le spiagge libere per tutti, pulite e coi servizi (medico, bagnino e bagno c… - kyraitaly : RT @CharlyMatt: I balneari non sono soddisfatti dell'accordo sulle nuove concessioni e minacciano di chiudere i lidi per protesta. Ma mag… -