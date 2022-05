Vidal: «Il calcio è una festa, non un mercato degli schiavi. L’esposizione accumulata ci mette a rischio» (Di giovedì 26 maggio 2022) «L’esposizione accumulata ci mette a rischio come giocatori, perché può non solo ridurre le nostre prestazioni ma anche abbreviare le carriere di molti colleghi. Dobbiamo essere responsabili e pensare insieme a tutti gli attori come ridurlo» Sono parole dure quelle del centrocampista cileno Arturo Vidal, che ha realizzato un’intervista con la FIFPRO, il sindacato internazionale dei calciatori, in merito allo studio realizzato dalla FIFPRO stessa e da Football Benchmark sull’impiego dei calciatori da parte dei club. «Da tempo i nostri sindacati studiano questo problema e ci informano sulla base dei dati ricavati dalla piattaforma Player Workload Monitoring (PWM). Non ne parliamo a vanvera, abbiamo una base per sostenere quello che stiamo dicendo. Tutti i numeri vanno contro le raccomandazioni ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 maggio 2022) «cicome giocatori, perché può non solo ridurre le nostre prestazioni ma anche abbreviare le carriere di molti colleghi. Dobbiamo essere responsabili e pensare insieme a tutti gli attori come ridurlo» Sono parole dure quelle del centrocampista cileno Arturo, che ha realizzato un’intervista con la FIFPRO, il sindacato internazionale dei calciatori, in merito allo studio realizzato dalla FIFPRO stessa e da Football Benchmark sull’impiego dei calciatori da parte dei club. «Da tempo i nostri sindacati studiano questo problema e ci informano sulla base dei dati ricavati dalla piattaforma Player Workload Monitoring (PWM). Non ne parliamo a vanvera, abbiamo una base per sostenere quello che stiamo dicendo. Tutti i numeri vanno contro le raccomandazioni ...

Advertising

Gazzetta_it : Inter, #Vidal anticipa l’addio. Sondaggio su Instagram per scegliere la nuova squadra - 1411nico : RT @NicoSchira: Lo sfogo di Arturo #Vidal: 'Nel calcio di oggi si gioca troppo. Il calcio dev'essere una festa, non mercato degli schiavi!… - napolista : #Vidal: «Il calcio è una festa, non un mercato degli schiavi. L’esposizione accumulata ci mette a rischio» Intervi… - Busonzio : RT @homer_mario: Arturo Vidal 23 trofei in carriera tra Juventus, Nazionale Cilena, Bayern Monaco, Barcellona e Inter non può parlare di ca… - EricFrentzen : RT @homer_mario: Arturo Vidal 23 trofei in carriera tra Juventus, Nazionale Cilena, Bayern Monaco, Barcellona e Inter non può parlare di ca… -