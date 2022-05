Pallamano | Finali scudetto 2022 | Tafarino avverte i suoi “Fasano non molla mai”

(Di giovedì 26 maggio 2022) Calma e controllo nel post gara di gara-1 nelledel Campionato di Serie Adi. Malgrado la netta vittoria della sua Conversano, che ha regolato la Juniorper 31-24, il tecnico Alessandroha frenato gli entusiasmi, ponendo l’accento sul grande carattere degli avversari, in grado sempre di uscire da situazioni di difficoltà, e sull’atteggiamento sbagliato deiragazzi nel secondo tempo. “La difesa ci ha permesso di fare le nostre ripartenze in velocità e abbiamo preso il nostro margine di vantaggio – ha dettoai microfoni della FIGH – Questa è stata la nota positiva ma devo dire chenonmai, a ogni distrazione e calo del ritmo loro erano lì dietro a ...

Advertising

zazoomblog : Pallamano Finali Scudetto 2022: Conversano si prende gara-1. Junior Fasano KO 31-24 - #Pallamano #Finali #Scudetto… - FasanoLiveCom : Cresce sempre più l’attesa per le Finali Scudetto tra Junior Fasano e Conversano - FasanoLiveCom : La Junior Fasano torna a qualificarsi alle finali dei Play-Off Scudetto. Le foto - FasanoLiveCom : La Junior ospita il Bressanone per guadagnare le finali scudetto -

Il fine settimana in chiaro scuro per l'Usd San Camillo Rivierache si è chiuso con una sconfitta , un pareggio ed una vittoria . CAMPIONATO PRIMA ... per ledi Area 2 (Liguria, ...I detentori del titolo hanno vinto nettamente contro la Junior Fasano con il punteggio di 31 - 24 nella prima sfida della Finale Scudetto del Campionato di Serie A 2022 dimaschile. A ...Calma e controllo nel post gara di gara-1 nelle Finali scudetto del Campionato di Serie A 2022 di pallamano. Malgrado la netta vittoria della sua Conversano, che ha regolato la Junior Fasano per 31-24 ...Si tratta di una storica manifestazione alla quale, dopo 2 anni di interruzione, la società trentina prenderà parte con altre 3 squadre giovanili Dopo due anni senza svolgimento, la Pallamano Pressano ...