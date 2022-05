Advertising

RosarioP70 : RT @francesco24031: @barbarab1974 Niente ,devono vaccinare a tutti i costi. Visto che l effetto Covid è sparito adesso proporranno i sieri… - francesco24031 : @barbarab1974 Niente ,devono vaccinare a tutti i costi. Visto che l effetto Covid è sparito adesso proporranno i si… - messaggidivita : 3 casi di #vaiolodellescimmie allo Spallanzani e la gente va in spiaggia con le borse frigo a fare del casino senza… - mymmouth : RT @Salvato27393517: @HoaraBorselli On spiaggia le hanno già tolte le mascherine - Salvato27393517 : @HoaraBorselli On spiaggia le hanno già tolte le mascherine -

Consumatore.com

Costumi gioiello: non solo sullaLa voglia di brillare è tanta, soprattutto dopo un altro inverno coperti dalle, oltre che dagli abiti pesanti. E allora il costume diventa non ...... 'In una scuola in cui bisogna indossare leancora oggi e con i 30 gradi abbondanti di ...- Intendevo dire che non è appropriato arrivare in classe vestiti come se ci si trovasse in. ... Mascherine in spiaggia, sono obbligatorie per bar e lidi Cadono le restrizioni in spiaggia per l'estate 2022 ma il Ministero fornisce alcune raccomandazioni per gestori dei lidi ...Assembramenti, piazze affollate, mezzi pubblici affollati e locali gremiti di persone senza mascherine, durante l'Adunata degli ... il tutto "dopo aver assistito a disperate rincorse in spiaggia di ...