Giuffredi: "Politano e Di Lorenzo? Ascolteremo eventuali proposte. Mario Rui resterà al Napoli, (Di giovedì 26 maggio 2022) Giuffredi: "Politano e Di Lorenzo? Ascolteremo eventuali proposte, Mario Rui resterà al Napoli, Casale può diventare un grande calciatore, Sepe resta alla Salernitana" A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Mario Giuffredi, agente, tra i tanti, di Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com: Tra i tuoi calciatori più quotati ci sono Politano e Di Lorenzo. Il Napoli non considera nessuno ‘incedibile’. Voi vi state guardando intorno o aspettate il mercato? “Noi aspettiamo il mercato. Politano e Di ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 26 maggio 2022): "e DiRuial, Casale può diventare un grande calciatore, Sepe resta alla Salernitana" A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto, agente, tra i tanti, di Giovanni Die Matteo. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com: Tra i tuoi calciatori più quotati ci sonoe Di. Ilnon considera nessuno ‘incedibile’. Voi vi state guardando intorno o aspettate il mercato? “Noi aspettiamo il mercato.e Di ...

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: L'AGENTE - Giuffredi: 'Politano e Di Lorenzo? Ascolteremo eventuali proposte, Mario Rui resterà al Napoli, Casale può d… - MundoNapoli : Giuffredi: “Di Lorenzo e Politano non sono in partenza” - serieAnews_com : ?? #MarioRui, #Politano e #DiLorenzo restano a #Napoli, ma l'agente ammette che hanno #mercato - ilnapolionline : Giuffredi, ag. Di Lorenzo, Politano: 'Aspettiamo il mercato' - - serie_a24 : #Napoli, Giuffredi: “Per Di Lorenzo e Politano ascolteremo proposte, ma non abbiamo bisogno di proporli. Su Mario R… -