Europei di karate | l’Italia conquista 4 finali in Turchia

Sono quattro le finali conquistate dalla nazionale italiana di karate nella prima giornata dei Campionati Europei di Gaziantep, in scena fino a domenica 29 maggio. Prima giornata di eliminatorie ieri, dove hanno combattuto gli atleti del kata individuale, maschile e femminile, e del kumite individuale nelle categorie dei 61 kg, 68 kg e + 68 kg femminile e dei 75 kg e 84 kg maschili. Tutte finali per il bronzo, che vedranno gareggiare Terryana D'Onofrio e Mattia Busato nel kata e Luigi Busà e Michele Martina nel kumite. Le finali individuali per il bronzo saranno tutte sabato mattina, in diretta su Sky Sport Arena (canale 205) dalle 8:30 del mattino (ora italiana). Tutti e quattro hanno fatto un grande percorso di eliminatorie e sono stati battuti soltanto in semifinale, a parte Michele ...

