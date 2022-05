Docenti neoassunti da prima fascia GPS: colloquio con comitato di valutazione e prova disciplinare entro luglio. Ancora due step prima del ruolo (Di giovedì 26 maggio 2022) Docenti neoassunti nell'anno scolastico 2022/23 in base all'Art.59 comma 4 D.L. 73/2021. Si avvia a conclusione il periodo di formazione e prova, ma ci sono Ancora due ostacoli da superare: il colloquio con il comitato di valutazione e la prova disciplinare. Poi contratto a tempo indeterminato dal 2023/24. Istruzioni operative. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 maggio 2022)nell'anno scolastico 2022/23 in base all'Art.59 comma 4 D.L. 73/2021. Si avvia a conclusione il periodo di formazione e, ma ci sonodue ostacoli da superare: ilcon ildie la. Poi contratto a tempo indeterminato dal 2023/24. Istruzioni operative. L'articolo .

