Confessa anche una delle figlie di Laura Ziliani | c’è attesa per l’interrogatorio di Paola

(Di giovedì 26 maggio 2022) Nella tarda serata di ieri sera, è arrivata la notizia: Mirto Milani, il fidanzato di unadila vigilessa uccisa nel maggio del 2021, hato in carcere, nel corso di un interrogatorio. Il giovane ha ammesso di aver ucciso, insieme alledell’ex vigilessa,. Nelle ultime ore altra novità su questa vicenda, dopo mesi in cui i tre in carcere, avevano deciso di non rispondere dalle domande degli inquirenti.Silvia, la figlia di, hato. Silvia Zani ha ammesso durantedi ieri, 25 maggio, di aver partecipato all’omicidio assieme al fidanzato, Mirto Milani, il primo a cedere alle domande dell’accusa. In queste ore, si starebbe ...

Laura Ziliani, la nonna di Silvia e Paola: 'Troppo attaccate al denaro. Il fidanzato gestiva gli averi di mia figlia come suoi, avevano litigato' In queste ore è in corso invece l'...Dopo la confessione di Mirto Milani, che ha rotto un silenzio che durava da otto mesi, anche Silvia Zani ha ammesso l'omicidio della madre Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù (Brescia) trovata morta l ...Dopo la confessione di Mirto Milani arriva anche la confessione di Silvia, la figlia di Laura Ziliani. Attesa per l'ultimo interrogatorio ...