Juventus, come giocherebbe con Di Maria e Pogba: la probabile formazione (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non solo Paul Pogba. La Juventus, in vista della prossima stagione, sogna anche il colpo Angel Di Maria, con l'argentino che lascerà a parametro zero il Paris Saint-Germain dopo sette stagioni, durante le quali ha collezionato... Leggi su europa.today (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non solo Paul. La, in vista della prossima stagione, sogna anche il colpo Angel Di, con l'argentino che lascerà a parametro zero il Paris Saint-Germain dopo sette stagioni, durante le quali ha collezionato...

Advertising

GiovaAlbanese : Eppure #Dybala (che forse la pensa diversamente da #Antun, non lo so) continua a chiedere informazioni ad amici e c… - GiovaAlbanese : Giorgio #Chiellini lascia la #SerieA col volto insanguinato, come un vero guerriero. Andrà in USA, nel… - GiovaAlbanese : Trovo alquanto improbabile che un club come la #Juventus, che fa del #finoallafine uno dei suoi motti principali, c… - carmelo_lipari : Io penso che la Juve debba usare come schema di gioco il: NO ALEX SANDRO-NO RABIOT-NO KEAN oppure il 4-4-2… - Commimarzio : @__Mari92 O come, via dalla Juve, sia elogiato dalla stampa più antijuventina possibile -