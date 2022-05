Striscia la notizia: Valerio Staffelli consegna il Tapiro a Simone Inzaghi (Di martedì 24 maggio 2022) Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna a Simone Inzaghi il Tapiro d’oro – il secondo stagionale – dopo che l’Inter, allenata dal tecnico di Piacenza, si è vista sfilare per mano dei “cugini” del Milan lo scettro di campioni in carica. «Purtroppo la corsa Scudetto è andata male, ma ci abbiamo provato fino alla fine: i nostri giocatori sono stati bravi e quindi dobbiamo fargli i complimenti», ammette sorridente l’allenatore nerazzurro, che sulla sua futura permanenza sulla panchina dell’Inter taglia corto: «Rimango certamente». L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35)ild’oro – il secondo stagionale – dopo che l’Inter, allenata dal tecnico di Piacenza, si è vista sfilare per mano dei “cugini” del Milan lo scettro di campioni in carica. «Purtroppo la corsa Scudetto è andata male, ma ci abbiamo provato fino alla fine: i nostri giocatori sono stati bravi e quindi dobbiamo fargli i complimenti», ammette sorridente l’allenatore nerazzurro, che sulla sua futura permanenza sulla panchina dell’Inter taglia corto: «Rimango certamente». L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

