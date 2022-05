Milano, minaccia di farsi del male con un coltello: la Polizia lo salva utilizzando i taser (Di martedì 24 maggio 2022) L’uomo, in evidente stato confusionale, ha creato non poco scompiglio in pieno centro, prima di essere fermato. De Corato: «Quanto accaduto dimostra l’utilità di questi dispositivi non letali» Leggi su 7giorni.info (Di martedì 24 maggio 2022) L’uomo, in evidente stato confusionale, ha creato non poco scompiglio in pieno centro, prima di essere fermato. De Corato: «Quanto accaduto dimostra l’utilità di questi dispositivi non letali»

