Gas, il prezzo scende ai livelli di prima della guerra in Ucraina (Di martedì 24 maggio 2022) Cancellati i rialzi degli ultimi tre mesi, anche se le forniture russe continuano a ridursi: il combustibile costa ancora il quadruplo rispetto a un anno fa, ma ora scambia di nuovo sotto 85 euro per Megawattora al Ttf Leggi su ilsole24ore (Di martedì 24 maggio 2022) Cancellati i rialzi degli ultimi tre mesi, anche se le forniture russe continuano a ridursi: il combustibile costa ancora il quadruplo rispetto a un anno fa, ma ora scambia di nuovo sotto 85 euro per Megawattora al Ttf

Advertising

fattoquotidiano : Spagna, così il tetto al prezzo del gas abbasserà la bolletta elettrica di famiglie e imprese. Nessun effetto sui r… - petergomezblog : Scende ancora il prezzo del gas che torna sotto i valori precedenti all’invasione dell’Ucraina. In Europa corsa a r… - pdnetwork : Un aiuto immediato per frenare l’aumento del prezzo della benzina e del gas metano. Un sostegno reale per tutte e… - AnCapone23 : RT @pdnetwork: Un aiuto immediato per frenare l’aumento del prezzo della benzina e del gas metano. Un sostegno reale per tutte e tutti co… - AlfioKrancic : @BadMedic Allora perchè parlate di ricatto? Siate forti. Rimarremo senza gas? No problem. Fra tre anni ci arriverà… -