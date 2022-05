Crolla nella notte una palazzina di due piani: è disabitata ma si teme la presenza di senza tetto, ricerche dei vigili del fuoco con i cani (Di martedì 24 maggio 2022) FERMO - Paura questa notte in contrada Montone a Fermo , dove intorno all'una è Crollata, per motivi ancora al vaglio, una palazzina di due piani. Immediato è scattato l'allarme con l'intervento dei ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 24 maggio 2022) FERMO - Paura questain contrada Montone a Fermo , dove intorno all'una èta, per motivi ancora al vaglio, unadi due. Immediato è scattato l'allarme con l'intervento dei ...

Advertising

YouTvrs : Paura nella notte: crolla una casa, si scava tra le macerie - - BreakingItalyNe : IRAN: Crolla un edificio residenziale-commerciale di 10 piani ad Abadan nella provincia del Khuzestan: Almeno 5 mor… - EsercitoCrucian : RT @ChiamarsiBomber: La #Salernitana crolla a Udine, ma il #Cagliari non sfonda contro il Venezia ultimo. Nella maniera più incredibile Dav… - gecoman32 : RT @ChiamarsiBomber: La #Salernitana crolla a Udine, ma il #Cagliari non sfonda contro il Venezia ultimo. Nella maniera più incredibile Dav… - MarioHero84 : RT @ChiamarsiBomber: La #Salernitana crolla a Udine, ma il #Cagliari non sfonda contro il Venezia ultimo. Nella maniera più incredibile Dav… -