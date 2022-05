“Andrà via”: Napoli, l’annuncio dell’agente è una benedizione (Di martedì 24 maggio 2022) Il Napoli si è mosso sul mercato dopo i primi addii dei suoi big: arriva l’annuncio dell’agente Gli addii di Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam hanno portato in casa Napoli Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Ma sarà una lunga estate quella del club partenopeo: Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, molto probabilmente, rivoluzioneranno la rosa. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 24 maggio 2022) Ilsi è mosso sul mercato dopo i primi addii dei suoi big: arrivaGli addii di Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam hanno portato in casaKhvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Ma sarà una lunga estate quella del club partenopeo: Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, molto probabilmente, rivoluzioneranno la rosa. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AlfredoPedulla : #Sarri: “Parlando con il presidente mi sono convinto che se #Milinkovic andrà via, e non è cosa facile, non resterà… - Agenzia_Ansa : Spagna, primo via libera dal Consiglio dei ministri al progetto di legge che include congedi per mestruazioni 'dol… - ingsuperivan : @wazzaCN Magari fosse solo lui. Per me venderanno Bastoni, forse Dumfries se arriva l'offerta giusta. De Vrij reste… - ViSal_Corecap : Ripropongo una chiamata di mesi fa. Andasse via Lozano: Watford retrocesso e andrà via ad una miseria - cxddlytae : in tutto ciò guys ho saputo che una prof che ho da diversi anni l'anno prossimo cambierà scuola e mi si sta spezzan… -