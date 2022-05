Vaiolo delle scimmie | virus sequenziato in Portogallo La situazione all' estero

Advertising

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - Primula66539938 : RT @TarroGiulio: Credo che l’attuale allarmismo sul vaiolo delle scimmie serva a consolidare una ipocondria generale diventata il principal… - angelino_u2 : @NicolaPorro Per il vaiolo delle scimmie basta fare il richiamo di Tarzan. -

13.33scimmie,un primo caso in Toscana Primo caso discimmie in Toscana. All'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un uomo di 32 anni rientrato da una vacanza alle isole Canarie. Lo comunica la Asl Toscana Sud. L'uomo è ricoverato presso ...scimmie: come si trasmette, sintomi e mortalità Roma, 23 maggio 2022 - Ad oggi, sono 16 i paesi che riportano casi confermati o sospetti discimmie , tra cui l' Italia , dove ...Il vaiolo delle scimmie è circoscritto, non ha alcun legame con il vaccino AstraZeneca né con l'omosessualità e non serve un nuovo vaccino ...Arrivata la prima sequenza del vaiolo delle scimmie: resa nota online, è stata ottenuta in Portogallo da un gruppo di ricerca della ...