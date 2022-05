Una Vita anticipazioni 24 maggio 2022, Daniela riesce ad ingannare Sabina? (Di lunedì 23 maggio 2022) Nella puntata di Una Vita trasmessa martedì 24 maggio 2022 Sabina vede per caso Daniela e suo nipote Miguel mentre si baciano e la situazione le mette ansia di scoprire che cosa sta nascondendo la ragazza. Intanto salta, grazie all’intervento di Felipe, il rapimento di Natalia e per questo Aurelio va su tutte le furie. La ragazza scopre tutto e i due finiscono per litigare. Collegatevi al sito Mediaset Infinity per vedere i video clip con i migliori momenti vissuti dai protagonisti della telenovela spagnola. Uomini e Donne, Luca Salatino: la non scelta reagisce malissimo Manca una settimana alla messa in onda della scelta del tronista romano, ma già emergono alcuni dettagli sulle reazioni delle corteggiatrici ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 23 maggio 2022) Nella puntata di Unatrasmessa martedì 24vede per casoe suo nipote Miguel mentre si baciano e la situazione le mette ansia di scoprire che cosa sta nascondendo la ragazza. Intanto salta, grazie all’intervento di Felipe, il rapimento di Natalia e per questo Aurelio va su tutte le furie. La ragazza scopre tutto e i due finiscono per litigare. Collegatevi al sito Mediaset Infinity per vedere i video clip con i migliori momenti vissuti dai protagonisti della telenovela spagnola. Uomini e Donne, Luca Salatino: la non scelta reagisce malissimo Manca una settimana alla messa in onda della scelta del tronista romano, ma già emergono alcuni dettagli sulle reazioni delle corteggiatrici ...

