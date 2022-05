L’alimento d’eccellenza “made in China” che non ti aspettavi

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 23 maggio 2022) L’Italia è di sicuro tra le stellein fatto di produzione di alimenti di altissima qualità eppure… Noi siamo grandi produttori ed esportatori di prodotti alimentari di altissima qualità. In tutto il mondo siamo riconosciuti per l’eccellenza delle nostre produzioni, che spesso vantano secoli di storia. Addirittura esiste un olio antichissimo extravergine di oliva che produciamo da anni e anni. Ma ora sembra essere arrivato il momento anche di altri Paesi come la Cina… - curiosauro.itL’olio “in” è davvero un’eccellenza Pensando alla Cina di sicuro non ci vengono in mente alcuni prodotti che sono tipici di altre zone del mondo. Pensando ad esempio all’olio extravergine di oliva noi italiani ci sentiamo in vetta alle classifiche. Perché? Ovvio, abbiamo secoli di ottima produzione alle spalle e prodotti ...