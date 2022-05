Covid Ragusa, contagi in calo: poco più di 2 mila (Di lunedì 23 maggio 2022) Ragusa – E’ ancora in calo la curva dei contagi Covid in provincia di Ragusa. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 23 maggio 2022.I positivi in totale sono 2080 di cui 2040 si trovano in isolamento domiciliare, 27 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria, Catania e Palermo e 13 nella RSA dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.I guariti salgono a 90.589 mentre i morti sono fermi a 551.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 279610 tamponi molecolari, 38.450 test sierologici, 853.168 test rapidi per un totale di 1.171.228. Covid: positivi virus nei 12 Comuni della provincia di Ragusa 31 Acate84 Chiaramonte Gulfi138 Comiso32 Giarratana114 Ispica394 Modica27 ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 23 maggio 2022)– E’ ancora inla curva deiin provincia di. Lo annuncia il bollettino dell’Asp didi oggi 23 maggio 2022.I positivi in totale sono 2080 di cui 2040 si trovano in isolamento domiciliare, 27 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria, Catania e Palermo e 13 nella RSA dell’ospedale Giovanni Paolo II di.I guariti salgono a 90.589 mentre i morti sono fermi a 551.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 279610 tamponi molecolari, 38.450 test sierologici, 853.168 test rapidi per un totale di 1.171.228.: positivi virus nei 12 Comuni della provincia di31 Acate84 Chiaramonte Gulfi138 Comiso32 Giarratana114 Ispica394 Modica27 ...

