Alessia Marcuzzi torna in televisione: Mara Venier annuncia quando e dove (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo una lunga pausa dal mondo della televisione, Alessia Marcuzzi si appresta a tornare. L’ex conduttrice de Le Iene, infatti, tornerà nuovamente nel piccolo schermo e a rivelare tutto è stata Mara Venier. Nel corso della scorsa puntata di Che Tempo che fa, la conduttrice di Domenica In ha fatto un grande annuncio riguardo la collega. Ecco cosa è emerso. Alessia Marcuzzi torna a Domenica In Show: l’annuncio di Mara Venier Ieri sera, domenica 22 maggio, a Che Tempo che fa è stata ospite Mara Venier. La presentatrice si è lasciata intervistare da Fabio Fazio ed ha fatto alcuni spoiler in merito alla versione serale del programma Domenica In. Venerdì 27 maggio, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo una lunga pausa dal mondo dellasi appresta are. L’ex conduttrice de Le Iene, infatti, tornerà nuovamente nel piccolo schermo e a rivelare tutto è stata. Nel corso della scorsa puntata di Che Tempo che fa, la conduttrice di Domenica In ha fatto un grande annuncio riguardo la collega. Ecco cosa è emerso.a Domenica In Show: l’annuncio diIeri sera, domenica 22 maggio, a Che Tempo che fa è stata ospite. La presentatrice si è lasciata intervistare da Fabio Fazio ed ha fatto alcuni spoiler in merito alla versione serale del programma Domenica In. Venerdì 27 maggio, ...

Advertising

tuttopuntotv : Alessia Marcuzzi torna in televisione: Mara Venier annuncia quando e dove #DomenicaIn - blogtivvu : Alessia Marcuzzi torna in TV: ecco dove e quando la vedremo - CastelluccioS : RT @Cinguetterai: Nello speciale per i 30 anni #DomenicaIn, in prima serata il 27 maggio, ci saranno Renzo Arbore, Ferzan Ozpetek, Alessia… - dariosardone : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: ALESSIA MARCUZZI ROMPE IL SILENZIO TV. GLI OSPITI DELLO SPECIALE SERALE - modamadeinitaly : Regali di Natale 2021: Tips e Idee Regalo dal blog di Alessia Marcuzzi -