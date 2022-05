Non sia mai che Conte rischia di usurarsi (Di sabato 21 maggio 2022) Alza la voce con Draghi e becca un paio di schiaffoni. Prova con Di Maio e quello gli dice chiama dopo, sono al telefono col sarto. Il suo presidente della Commissione Esteri viene preso a calci nel sedere perfino dal barista del Senato, lui ne vuole uno nuovo, altri calcioni, e viene eletta Stefania Craxi dagli alleati che, vedi un po’, sarebbero gli alleati suoi del Pd. Uguale sulla Giustizia. Uguale sulle armi all’Ucraina: queste fanno solo bum, e va bene, queste altre che sparano i tappi proprio no. E avanti così, da mesi. Perciò. O qualcuno si prende la briga di spiegargli almeno la differenza tra una margherita e un trattore, o tra il mare Antartico e un bidet (mica si pretende tra “offensivo” e “difensivo”), oppure temo che perfino un leader tutto testa come Conte potrebbe usurarsi. Leggi su ilfoglio (Di sabato 21 maggio 2022) Alza la voce con Draghi e becca un paio di schiaffoni. Prova con Di Maio e quello gli dice chiama dopo, sono al telefono col sarto. Il suo presidente della Commissione Esteri viene preso a calci nel sedere perfino dal barista del Senato, lui ne vuole uno nuovo, altri calcioni, e viene eletta Stefania Craxi dagli alleati che, vedi un po’, sarebbero gli alleati suoi del Pd. Uguale sulla Giustizia. Uguale sulle armi all’Ucraina: queste fanno solo bum, e va bene, queste altre che sparano i tappi proprio no. E avanti così, da mesi. Perciò. O qualcuno si prende la briga di spiegargli almeno la differenza tra una margherita e un trattore, o tra il mare Antartico e un bidet (mica si pretende tra “offensivo” e “difensivo”), oppure temo che perfino un leader tutto testa comepotrebbe

Advertising

GiovanniToti : Mandare armi ad un popolo invaso è cobelligeranza? “L’Ue convinca Kiev ad accettare richieste della Russia”. Pres… - matteosalvinimi : #Salvini: L'Europa in cui crediamo è libera e sovrana, non alle dipendenze di qualcuno. Sia promotrice di Pace e dialogo. #Senato - SimoneAlliva : Massacrano un 16enne per una bandana arcobaleno e tutto quello che sanno dire è: “Sono stati denunciati. Una legge… - eaggerit : @trym81 @lucy79178521 @CristinaMolendi Quindi è chiaro che la scelta sia di fare danno ricattando l'utenza (anziché… - annalisasanti : @PalaDanyela83 @guidomarchello Infatti gli ho appena chiesto se lui sia il padre o solo uno che non si fa gli affari suoi. -